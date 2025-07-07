Çin Tekstil Sektöründe Büyüme

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in tekstil sektörü yılın ilk dört ayında istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın pazartesi günü açıkladığı verilere göre yıllık ana ticari gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan tekstil şirketlerinin toplam katma değerli üretimi, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttı.

Tekstil şirketleri söz konusu dönemde geçen yıla göre yüzde 0,5 düşüşle 1,49 trilyon yuan gelir elde etti.

Sektörün önde gelen perakendecilerinin toplam satışları ise geçen yıla kıyasla yüzde 5,9 artarak 6,4 trilyon yuana ulaştı.

Tekstil ve giyim ihracatı da yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 90,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Uzmanlara göre geleneksel bir sektör olan tekstil sektörü, uluslararası piyasalarda artan dalgalanmalar ve iç piyasada devam eden zorluklara rağmen hala önemli bir ölçeğe ve geniş pazar talebine sahip. Güçlü bir istihdam kapasitesi de bulunan sektör, ekonomi ve halkın geçim yolları açısından sahip olduğu önemi koruyor.

Sektörden bir yetkili, uluslararası koşulların baskısını hisseden birçok tekstil işletmesinin yeni malzemelere yönelik araştırma ve geliştirme sürecine daha fazla yatırım yaptığını ve aktif şekilde uluslararası endüstriyel zincirin yukarılarına doğru ilerlediğini ifade etti.