 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin Telekomünikasyon Sektörü 2023'te İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi

Çin Telekomünikasyon Sektörü 2023'te İstikrarlı Büyüme Kaydetti

Çin'in telekomünikasyon sektörü, gelişmekte olan işletmelerin etkisiyle 2023 yılında istikrarlı bir büyüme kaydetti. Sektördeki firmaların birleşik ticari geliri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 1,68 trilyon yuan oldu. Büyük veri, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti gibi gelişmekte olan sektörler ise güçlü performanslar sergiledi ve toplam gelir 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 19,1 arttı. Bulut bilişim ve büyük veri gelirleri yüzde 37,5 artış gösterirken, Nesnelerin İnterneti'nden elde edilen gelir ise yüzde 20,3 oranında yükseldi.

Çin Telekomünikasyon Sektörü 2023\'te İstikrarlı Büyüme Kaydetti
27.01.2024 - 10:42,
Abone Ol

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in telekomünikasyon sektörü 2023 yılında gelişmekte olan işletmelerin etkisiyle istikrarlı büyüme kaydetti.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, sektördeki firmaların birleşik ticari geliri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 1,68 trilyon yuan (yaklaşık 236 milyar ABD doları) oldu.

Büyük veri, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti gibi gelişmekte olan sektörler güçlü performanslar sergilemeye devam ederken, toplam gelir 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 19,1 arttı.

Özellikle, bulut bilişim ve büyük veri gelirlerinin her ikisi de bir önceki yıla göre yüzde 37,5 artış sergilerken, Nesnelerin İnterneti'nden elde edilen gelir ise yüzde 20,3 oranında yükseldi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Telekomünikasyon Sektörü 2023'te İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika


11:22
Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36
CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30
Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22
Ankara'da simide yüzde 50 zam Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18
'Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor' diyen Selen Görgüzel linç ediliyor "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05
İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
10:01
Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı

Son Dakika
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
11:04 Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey tarihi transfer için Münih'e indi! İşte ilk görüntüler
10:36 CHP'nin aday göstermediği Mahruki için yeni bir partinin adı geçiyor
10:30 Galatasaray, Marcos Acuna transferi için Sevilla ile temas kurdu
10:22 Ankara'da simide yüzde 50 zam
10:18 "Canlı erkek spermi cildi gençleştiriyor" diyen Selen Görgüzel linç ediliyor
10:05 İmamoğlu'na böyle baş kaldırmıştı! İşte Battal İlgezdi'nin başını yiyen konuşma
09:59 Fransa'da şarap üreticilerinden protesto: Binlerce litre şarabı yola döktüler
10:01 Hastaneye kontrole giden hamile kadın minibüste doğum yaptı
09:52 Acun Ilıcalı'dan Abdülkadir Ömür bombası! İş imzaya kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 11:59:16. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Telekomünikasyon Sektörü 2023'te İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement