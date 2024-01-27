Çin Telekomünikasyon Sektörü 2023\'te İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in telekomünikasyon sektörü 2023 yılında gelişmekte olan işletmelerin etkisiyle istikrarlı büyüme kaydetti.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, sektördeki firmaların birleşik ticari geliri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 1,68 trilyon yuan (yaklaşık 236 milyar ABD doları) oldu.

Büyük veri, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti gibi gelişmekte olan sektörler güçlü performanslar sergilemeye devam ederken, toplam gelir 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 19,1 arttı.

Özellikle, bulut bilişim ve büyük veri gelirlerinin her ikisi de bir önceki yıla göre yüzde 37,5 artış sergilerken, Nesnelerin İnterneti'nden elde edilen gelir ise yüzde 20,3 oranında yükseldi.