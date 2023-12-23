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Çin Telekomünikasyon Sektörü 2023 Yılında İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin Telekomünikasyon Sektörü 2023 Yılında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

Çin'in telekomünikasyon sektörü, 2023 yılının ilk 11 ayında yükselen iş kollarının etkisiyle istikrarlı bir büyüme kaydetti. Sektördeki firmaların birleşik ticaret geliri Ocak-Kasım döneminde yıllık yüzde 6,9 artışla 1,55 trilyon yuan oldu. Büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi yükselen sektörler ise güçlü performans sergiledi. Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom, yükselen iş kollarından elde ettikleri geliri bir önceki yıla göre yüzde 20,1 artırarak 332,6 milyar yuana çıkardı. Bulut bilişimden elde edilen gelir yüzde 39 artarken, büyük veriden elde edilen gelir ise yüzde 43,3 arttı.

Çin Telekomünikasyon Sektörü 2023 Yılında İstikrarlı Büyüme Kaydetti
23.12.2023 - 14:03,
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BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'in telekomünikasyon sektörü 2023 yılının ilk 11 ayında yükselen iş kollarının etkisiyle istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, sektördeki firmaların birleşik ticaret geliri Ocak-Kasım döneminde yıllık yüzde 6,9 artışla 1,55 trilyon yuan (yaklaşık 218 milyar ABD doları) oldu.

Söz konusu dönemde büyük veri, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi yükselen sektörler güçlü performans sergilemeye devam etti.

Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom, yükselen iş kollarından elde ettikleri geliri bir önceki yıla göre yüzde 20,1 artırarak 332,6 milyar yuana çıkardı. Böylelikle telekomünikasyon sektörünün toplam geliri yüzde 3,8 oranında arttı.

Bu bağlamda bulut bilişimden elde edilen gelir bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39 artarken, büyük veriden elde edilen gelir ise yüzde 43,3 arttı.

Çin'in üç büyük telekom şirketi, Ocak-Kasım döneminde geniş bant internet hizmetlerinden yıllık yüzde 8,5 artışla 240,4 milyar yuan gelir elde etti.

Kaynak: Xinhua
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