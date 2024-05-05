Çin Telekomünikasyon Sektörü 2024 Yılında Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Çin Telekomünikasyon Sektörü 2024 Yılında Büyümeye Devam Ediyor

Çin Telekomünikasyon Sektörü 2024 Yılında Büyümeye Devam Ediyor

Çin'in telekomünikasyon sektörü, 2024 yılının ilk çeyreğinde istikrarlı bir büyüme kaydetti. Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, sektördeki şirketlerin birleşik ticaret geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 443,7 milyar yuana yükseldi. Büyük veri, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti gibi gelişmekte olan iş kollarının toplam geliri çift haneli büyüme kaydetti. Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un gelişmekte olan iş kollarından elde ettikleri gelirler, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 oranında artarak telekom sektörünün toplam gelirlerinin 3 puan yükselmesini sağladı. Özellikle bulut bilişiminden elde edilen gelirler yüzde 17,4, büyük veriden elde edilen gelirler ise yüzde 37,3 arttı.

05.05.2024 10:59
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BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in telekomünikasyon sektörü 2024 yılının ilk çeyreğinde istikrarlı büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, bu sektördeki şirketlerin birleşik ticaret geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 443,7 milyar yuana (yaklaşık 62,44 milyar ABD doları) yükseldi.

Büyük veri, bulut bilişim ve Nesnelerin İnterneti gibi gelişmekte olan iş kollarının toplam geliri, çift haneli büyüme kaydetti.

Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un gelişmekte olan iş kollarından elde ettikleri gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 oranında artarak telekom sektörünün toplam gelirlerinin 3 yüzde puan yükselmesini sağladı.

Özellikle bulut bilişiminden elde edilen gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4, büyük veriden elde edilen gelirlerse yüzde 37,3 arttı.

Kaynak: Xinhua

Telekom, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Telekomünikasyon Sektörü 2024 Yılında Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika

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