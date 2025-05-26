Çin, Tianwen-2'yi Uzaya Göndermeye Hazırlanıyor

XİCHANG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin, Tianwen-2 keşif aracını 29 Mayıs'ta Çin'in güneybatısında bulunan Sichuan eyaletindeki fırlatma merkezinden uzaya göndermeyi planlıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden pazartesi günü yapılan açıklamaya göre Tianwen-2, Dünya'ya yakın geçen 2016HO3 kod adlı asteroidden örnek alacak ve ana asteroid kuşağına ait 311P kod adlı kuyruklu yıldızı inceleyecek.