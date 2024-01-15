Çin, Tianzhou-7 kargo uzay aracını fırlatma alanına transfer etti

WENCHANG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Tianzhou-7 kargo uzay aracı ve Uzun Yürüyüş-7 Y8 taşıyıcı roket kombinasyonu Pazartesi günü fırlatma alanına transfer edildi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, kargo uzay aracının yakın gelecekte uygun bir tarihte fırlatılacağını bildirdi.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndaki tesis ve ekipmanların tamamının iyi durumda olduğu ve fırlatma öncesi fonksiyon kontrolleri ile ortak testlerin planlandığı şekilde gerçekleştirileceği kaydedildi.