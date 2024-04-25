Çin Ticaret Bakanlığı, AB'den adil ve ayrımcılıktan uzak bir ortam sağlamasını istedi - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı, AB'den adil ve ayrımcılıktan uzak bir ortam sağlamasını istedi

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nden (AB) Avrupa'daki yabancı şirketler için açık, adil ve ayrımcılıktan uzak bir ortam sağlamasını istedi. Bakanlık, AB'nin Çinli bir işletmenin ofislerine baskın düzenleyerek ekipmanlarına el koymasının ardından, yanlış uygulamalarını durdurma ve düzeltme çağrısında bulundu. Çin yetkilisi, AB'nin bu hamlesinin normal rekabet ortamını bozduğunu ve tüm yabancı şirketlerin güvenini sarsarak ciddi endişelere neden olduğunu belirtti. Çin, AB'nin gelecekteki adımlarını yakından takip edeceğini ve Çinli firmaların haklarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını vurguladı.

25.04.2024 13:55
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BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nden (AB) Avrupa'daki yabancı şirketler için açık, adil ve ayrımcılıktan uzak bir ortam sağlamasını istedi.

Bakanlıktan bir yetkili, Avrupa tarafının Salı günü Avrupa'daki Çinli bir işletmenin ofislerine baskın düzenleyerek ekipmanlarına el koymasının ardından, AB'ye yanlış uygulamalarını derhal durdurma ve düzeltme çağrısında bulundu.

Yetkili, Çin'in gerekli prosedürleri ihlal eden, normal rekabet ortamını bozan ve Avrupa'da faaliyet gösteren tüm yabancı şirketlerin güvenini büyük ölçüde sarsan AB hamlesine karşı ciddi endişelerini ve güçlü itirazını dile getirdiğini söyledi.

Yetkili, Çin'in AB'nin gelecekteki adımlarını yakından takip edeceğini ve Çinli firmaların meşru hak ve menfaatlerini sıkı sıkıya korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ticaret Bakanlığı, AB'den adil ve ayrımcılıktan uzak bir ortam sağlamasını istedi - Son Dakika

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