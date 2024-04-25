Çin Ticaret Bakanlığı, AB'den adil ve ayrımcılıktan uzak bir ortam sağlamasını istedi

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BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nden (AB) Avrupa'daki yabancı şirketler için açık, adil ve ayrımcılıktan uzak bir ortam sağlamasını istedi.

Bakanlıktan bir yetkili, Avrupa tarafının Salı günü Avrupa'daki Çinli bir işletmenin ofislerine baskın düzenleyerek ekipmanlarına el koymasının ardından, AB'ye yanlış uygulamalarını derhal durdurma ve düzeltme çağrısında bulundu.

Yetkili, Çin'in gerekli prosedürleri ihlal eden, normal rekabet ortamını bozan ve Avrupa'da faaliyet gösteren tüm yabancı şirketlerin güvenini büyük ölçüde sarsan AB hamlesine karşı ciddi endişelerini ve güçlü itirazını dile getirdiğini söyledi.

Yetkili, Çin'in AB'nin gelecekteki adımlarını yakından takip edeceğini ve Çinli firmaların meşru hak ve menfaatlerini sıkı sıkıya korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını vurguladı.