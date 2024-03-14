Çin, ABD'nin gemi inşa sektöründeki ticari korumacılığına tepki gösterdi

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin gemi inşa sektöründe Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını hiçe sayan tek taraflı ticari korumacılığına sert tepki gösterdi.
He, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın işçi sendikalarının yönetimden Çin'in gemi inşa şirketlerine sağladığı sözde sübvansiyonları gözden geçirmesini talep ettiği dilekçeyle ilgileneceğine dair sosyal medyada söz vermesinin ardından söz konusu açıklamayı yaptı.
ABD'li birtakım kuruluşların Çin'e yönelttiği suçlamaların tamamen asılsız olduğunu kaydeden sözcü, çeşitli raporların ortaya koyduğu üzere ABD'nin gemi inşa sektörünün zayıflamasının ana nedeninin aşırı korumacılık olduğunu dile getirdi.
Çin'in gemi inşa sektörünün üst düzey, akıllı ve yeşil büyüme peşinde koşan işletmelerin yoğun bilimsel ve teknolojik inovasyonu sayesinde geliştiğini vurgulayan sözcü, ABD tarafının kendi endüstriyel kalkınma sorunları yüzünden Çin'i temelsiz şekilde suçladığını sözlerine ekledi.
He, gazetecilere yaptığı açıklamada, "ABD'nin 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. bölümüne dayanan hamleleri, DTÖ'nün temel ilkelerini ihlal eden ve çok taraflı kuralları açıkça göz ardı edip baltalayan tek taraflı adımlardır" dedi.
Daha önce 301. bölüm kapsamında Çin'e karşı alınan önlemlerin DTÖ kurallarını ihlal ettiğine hükmedildiğini hatırlatan He, ABD tarafının ihtiyatlı kararlar alarak, yanlışlarını tekrarlamaktan kaçınmasını umduklarını kaydetti.
Sözcü, Çin'in meselenin gidişatını yakından takip ederek meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını vurguladı.
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