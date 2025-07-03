Çin, Trump'ın Ziyareti Hakkında Bilgi Vermedi

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD Başkanı Donald Trump'ın beraberindeki iş heyetiyle Çin'i ziyaret edeceğine yönelik haberlere ilişkin herhangi bir bilgi veremeyeceklerini söyledi.

He, perşembe günkü basın toplantısında Çin'in tutumunun tutarlı ve net olduğunu belirterek bu çerçevede ABD'nin Çin ile aynı doğrultuda çalışmasını beklediklerini vurguladı.

He ayrıca ABD'ye iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde sürekli şekilde uzlaşı inşa etmek üzere karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği ilkelerini el üstünde tutma, yanlış anlamaları azaltma, işbirliğini güçlendirme ve ortaklaşa Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlam, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etme çağrısı yaptı.