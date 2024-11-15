Çin Tüketici Pazarı Ekim'de Güçlü Büyüme Gösterdi - Son Dakika
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Çin Tüketici Pazarı Ekim'de Güçlü Büyüme Gösterdi

Çin'de perakende satışlar, ekim ayında yüzde 4,8 artarak tüketim pazarı hız kazandı.

15.11.2024 12:11
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BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Çin'in tüketici pazarı, ulusal takas programının etkisiyle ev aletleri, mobilya ve otomobil satışlarının güçlü seyretmesi sayesinde ekim ayında daha hızlı büyüme gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü yayımladığı veriler, tüketim mallarının perakende satışlarının geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8 arttığını ve eylül ayındaki yüzde 3,2'lik artışın hız kazandığını gösterdi.

Özellikle ev aletleri ve görsel-işitsel ekipmanların birleşik satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 39,2 oranında artarken, kırtasiye ve ofis malzemeleri satışları da yüzde 18 oranında yükseldi. Mobilya satışları yüzde 7,4 ve otomobil satışları ise yüzde 3,7 oranında artış gösterdi.

İlk 10 ayda, tüketim mallarının perakende satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artarak ocak-eylül döneminin 0,2 yüzde puan üzerinde gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua

Otomobil, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Tüketici Pazarı Ekim'de Güçlü Büyüme Gösterdi - Son Dakika

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