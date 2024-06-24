Çin, turistlerin seyahat deneyimini kolaylaştırmak için yeni önlemler alacak

Güncel

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin ülkeye giriş ve çıkış önlemlerini optimize etmek üzere vizesiz transit geçiş politikasını daha fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişletecek ve turistlerin yoğun olarak geldiği ülkelerden Çin'e olan uçuş sayısını artıracak.

Ülkenin ekonomik planlamadan sorumlu en üst düzey kurumu olan Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve dört hükümet dairesi Pazartesi günü ortaklaşa yayımladığı genelgede, yabancı turistlerin seyahat deneyimini daha da kolaylaştırmak amacıyla Çin'e seyahat için yüksek kaliteli ek ürünler çıkarılacağını ve yeni hizmetler başlatılacağını belirtti.

Genelgede, popüler turistik yerler, restoranlar, oteller ve havaalanları gibi halka açık yerlerde sokak tabelalarının yabancı dilde versiyonlarının sunulması için çaba gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan harita ve navigasyon uygulamalarına çok dilli hizmetlerin dahil edilmesi ve araç çağırma hizmetlerinin geliştirilmesi de istendi.

Genelgeye göre ödeme hizmetleri konusunda yabancı turistlerin yemek, konaklama, ulaşım, bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerini daha kolay halledebilmeleri için çeşitli mekan ve mağazalarda yabancı banka kartlarının geçerliliği artırılacak.