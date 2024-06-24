Çin, turistlerin seyahat deneyimini kolaylaştırmak için yeni önlemler alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, turistlerin seyahat deneyimini kolaylaştırmak için yeni önlemler alacak

Çin, vizesiz transit geçiş politikasını genişleterek daha fazla ülkeyi kapsayacak ve turistlerin yoğun olarak geldiği ülkelerden Çin'e olan uçuş sayısını artıracak. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve dört hükümet dairesi tarafından yayımlanan genelgede, yabancı turistlerin seyahat deneyimini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli önlemler alınacağı belirtildi. Bu önlemler arasında sokak tabelalarının yabancı dilde versiyonlarının sunulması, harita ve navigasyon uygulamalarına çok dilli hizmetlerin dahil edilmesi ve ödeme hizmetlerinin iyileştirilmesi yer alıyor.

24.06.2024 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin ülkeye giriş ve çıkış önlemlerini optimize etmek üzere vizesiz transit geçiş politikasını daha fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişletecek ve turistlerin yoğun olarak geldiği ülkelerden Çin'e olan uçuş sayısını artıracak.

Ülkenin ekonomik planlamadan sorumlu en üst düzey kurumu olan Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ve dört hükümet dairesi Pazartesi günü ortaklaşa yayımladığı genelgede, yabancı turistlerin seyahat deneyimini daha da kolaylaştırmak amacıyla Çin'e seyahat için yüksek kaliteli ek ürünler çıkarılacağını ve yeni hizmetler başlatılacağını belirtti.

Genelgede, popüler turistik yerler, restoranlar, oteller ve havaalanları gibi halka açık yerlerde sokak tabelalarının yabancı dilde versiyonlarının sunulması için çaba gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

Öte yandan harita ve navigasyon uygulamalarına çok dilli hizmetlerin dahil edilmesi ve araç çağırma hizmetlerinin geliştirilmesi de istendi.

Genelgeye göre ödeme hizmetleri konusunda yabancı turistlerin yemek, konaklama, ulaşım, bilet satın alma ve rezervasyon işlemlerini daha kolay halledebilmeleri için çeşitli mekan ve mağazalarda yabancı banka kartlarının geçerliliği artırılacak.

Kaynak: Xinhua

Hükümet, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, turistlerin seyahat deneyimini kolaylaştırmak için yeni önlemler alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:25:52. #1.12#
SON DAKİKA: Çin, turistlerin seyahat deneyimini kolaylaştırmak için yeni önlemler alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement