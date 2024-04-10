Çin, turizmi teşvik etmek için kampanya başlatacak - Son Dakika
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Çin, turizmi teşvik etmek için kampanya başlatacak

Çin, turizmi teşvik etmek için kampanya başlatacak

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmi teşvik etmek amacıyla Mayıs ayında ülke genelinde bir ay sürecek bir kampanya başlatacağını duyurdu. Kampanya, turizm sektörünün gelişimini artırmayı, çevre dostu turizmi yaygınlaştırmayı ve kültürel gelişimi turizmle bütünleştirmeyi hedefliyor. Bakanlık, altı şehri turistik niteliklerini vurgulamak için seçecek ve yerel yönetimlere tercihli uygulamalar benimsemeleri çağrısında bulunacak. Ayrıca, yerel turizm departmanları turistik cazibe merkezlerini tanıtmak ve canlı yayın gösterileri düzenlemek için sosyal medya platformlarıyla işbirliği yapacak.

10.04.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmi teşvik etmek amacıyla Mayıs ayında ülke genelinde bir ay sürecek bir kampanya başlatacağını duyurdu.

Bakanlıktan Salı günü yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs'a denk gelen 14. Çin Turizm Günü'nü merkeze alan kampanyanın, turizm sektörünün yüksek kaliteli gelişimini artırmayı, çevre dostu turizmi yaygınlaştırmayı ve kültürel gelişimi turizmle bütünleştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Turistik niteliklerini vurgulamak üzere altı şehir seçmeyi planlayan bakanlık, yerel yönetimlere turizm tüketim kuponları ve kar amacı gütmeyen eğlence etkinlikleri gibi tercihli uygulamalar benimseme çağrısında bulundu.

Bakanlığa göre, yerel turizm departmanları ayrıca turistik cazibe merkezlerini sosyal medya platformları aracılığıyla tanıtmaya ve canlı yayın gösterileri düzenlemek üzere önemli kanaat önderleriyle birlikte çalışmaya teşvik ediliyor.

Kaynak: Xinhua

Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

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