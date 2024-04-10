Çin, turizmi teşvik etmek için kampanya başlatacak

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizmi teşvik etmek amacıyla Mayıs ayında ülke genelinde bir ay sürecek bir kampanya başlatacağını duyurdu.
Bakanlıktan Salı günü yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs'a denk gelen 14. Çin Turizm Günü'nü merkeze alan kampanyanın, turizm sektörünün yüksek kaliteli gelişimini artırmayı, çevre dostu turizmi yaygınlaştırmayı ve kültürel gelişimi turizmle bütünleştirmeyi amaçladığı belirtildi.
Turistik niteliklerini vurgulamak üzere altı şehir seçmeyi planlayan bakanlık, yerel yönetimlere turizm tüketim kuponları ve kar amacı gütmeyen eğlence etkinlikleri gibi tercihli uygulamalar benimseme çağrısında bulundu.
Bakanlığa göre, yerel turizm departmanları ayrıca turistik cazibe merkezlerini sosyal medya platformları aracılığıyla tanıtmaya ve canlı yayın gösterileri düzenlemek üzere önemli kanaat önderleriyle birlikte çalışmaya teşvik ediliyor.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremlerde köy evleri yıkılan Adıyamanlı Şahin ailesine yeni evlerini teslim etti. Bakanlık tarafından 1 yıl dolmadan yapımı tamamlanan 76 bin konut teslim edilirken, 300 bin konutun yapımının ise devam ettiği bildirildi. Ayrıca 4 bin 333 köyde de olası 9 şiddetindeki depreme dayanacak çelik karkastan inşa edilen köy evlerinin yapımı da sürdürüldü. Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde yaşayan Şahin ailesinin depremde yıkılan evlerinin yerine çelikten yeniden inşa edilen evin de bayram öncesinde teslim edildiği belirtildi.
Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kazalarla ilgili güncel verileri paylaşarak trafik denetimlerinin devam ettiğini belirtti.
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