Çin Uçak Gemisi Tayvan Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
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Çin Uçak Gemisi Tayvan Boğazı'ndan Geçti

25.06.2026 18:12
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Çin'in yeni uçak gemisi Fucien, Tayvan ordusunun tatbikatı sırasında Tayvan Boğazı'ndan geçti.

Çin'in yeni nesil uçak gemisi Fucien'in, Tayvan ordusunun Ada'da muharebe hazırlık tatbikatı düzenlediği bir dönemde Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Cang Şiaogang, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, geminin Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptığını doğruladı.

Geçişin "rutin eğitim faaliyeti" olduğunu ifade eden Sözcü Cang, gelecekte benzeri faaliyetlerin yürütüleceğini belirtti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, geminin boğazdan geçiş yaptığını bildirmişti.

Tayvan silahlı kuvvetlerinin müşterek istihbarat, takip ve keşif araçlarıyla geçişi yakından izlediği ve hareketlerine karşı teyakkuzda olduğu belirtilen açıklamada geminin geçişi sırasında çekilmiş, güvertesinde hava aracı bulunmadığının görüldüğü bir fotoğraf da paylaşmıştı.

Tayvan'ın askeri tatbikatına denk geldi

Geçişin, Tayvan ordusunun Ada'da düzenlediği 5 günlük askeri tatbikatın sürdüğü bir dönemde yapılması dikkati çekti.

"Acil Muharebe Hazırlık Tatbikatı" adı verilen faaliyetin, Tayvan ordusunun muharebe durumuna hızlı geçiş kabiliyetini geliştirmeyi hedeflediği kaydedilmişti.

Çin'in üçüncü uçak gemisi

Çin'in güney eyaletlerinden Fucien adını taşıyan uçak gemisi, 17 Haziran 2022'de Şanghay'daki Ciangnan Tersanesi'nde suya indirilmiş ve suya indirilmesinden 40 ay sonra, 7 Kasım 2025'te Haynan Adası'ndaki donanma üssünde düzenlenen törenle hizmete girmişti.

Gemi, hizmete girmesinin ardından ilk kez 17 Aralık 2025'te Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan 3'üncü uçak gemisi Fucien, hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliğini taşıyor.

Fucien, uçakları kalkışlarda itme, inişlerde kontrollü yakalamaya imkan sağlayan elektronik fırlatma rampası teknolojisine sahip yeni nesil bir uçak gemisi olma özelliğini taşıyor. Geminin hizmete girmesiyle Çin, ABD'nin ardından bu teknolojiyi kullanan ikinci ülke olmuştu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Ada çevresinde askeri faaliyetlerini artıran Pekin yönetimi, Tayvan'ın Çin ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurguluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin Uçak Gemisi Tayvan Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika

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