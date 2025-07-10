Çin, Ukrayna'da Gözaltındaki Vatandaşlarını Takip Ediyor

Pekin yönetimi, Ukrayna'nın "gizli belgeleri ülke dışına kaçırmaya çalıştıkları" gerekçesiyle gözaltına aldığı iki Çin vatandaşının durumunu takip ettiklerini ve Ukrayna tarafından yöneltilen iddiaların doğruluğunu teyit etmeye çalıştıklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, başkent Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın "gizli belgeleri kaçırmak" suçlamasıyla gözaltına aldığı iki Çin vatandaşının durumunun takip edildiğini söyleyen Mao, Kiev'in söz konusu iddiasının teyit aşamasında olduğunu belirtti.

Sözcü Mao, "Eğer konu Çin vatandaşlarıyla ilgiliyse, o zaman bu kişilerin yasal haklarının korunması gerekir." ifadesini kullandı.

Ukrayna Güvenlik Servisinden (SBU) yapılan açıklamada, Çin vatandaşı bir baba ile oğlun, gizli belgeleri ülke dışına kaçırmaya çalışırken yakalandığı belirtilmişti.

Açıklamada, "casusluk" iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yakalanan belgelerin, Ukrayna'nın RK-360MC tipi uzun menzilli Neptün füze sistemi hakkında bilgiler içerdiği aktarılmıştı.

Söz konusu füze sistemi, Nisan 2022'de Rusya'nın Karadeniz Donanması'nın amiral gemisi "Moskva" kruvazörünün batırılmasında kullanılmıştı.