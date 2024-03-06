Çin, ultra uzun vadeli özel hazine tahvilleri çıkarma planını açıkladı

Güncel

BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) Başkanı Zheng Shanjie, 2024'ten başlayarak birkaç yıl boyunca ultra uzun vadeli özel hazine tahvilleri çıkarma planının, mevcut durumda yatırım ve tüketimi desteklemeye yardımcı olacağını ve uzun vadede yüksek kaliteli kalkınmanın temelini oluşturacağını söyledi.

Zheng, Çarşamba günü devam eden Ulusal Halk Kongresi oturumu sırasında düzenlediği basın toplantısında, bu tahvillerin oluşturduğu fonların temel olarak bilimsel ve teknolojik inovasyon, entegre kentsel-kırsal kalkınma, koordineli bölgesel kalkınma, gıda ve enerji güvenliği ve nüfusun yüksek kaliteli gelişimi gibi alanları desteklemekte kullanılacağını belirtti.

Zheng, NDRC'nin onay sonrası kullanıma sokulacak tahvillerin çıkarılmasına yönelik spesifik eylem planı belirlemek üzere ilgili taraflarla yakın şekilde çalıştığını kaydetti.