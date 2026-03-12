Çin Ulusal Halk Kongresi Toplandı - Son Dakika
12.03.2026 12:16
Çin'in Ulusal Halk Kongresi, çalışma raporları ve yasaları onaylayarak 4. genel kurulunu tamamladı.

Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresinin (ÇUHK) 14. döneminin 4. genel kurul toplantısı kapanış oturumuyla sona erdi.

Başkent Pekin'de Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirilen oturuma, Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang, Meclis Başkanı Cao Licı ve ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) üst düzey isimleri katıldı.

Ülkedeki tüm eyalet ve bölgeleri temsil eden 3 bine yakın delege, hafta boyunca genel kurulda görüşülen hükümetin çalışma raporunu, bütçeyi ve 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın ana hatlarını onayladı.

Delegeler, ayrıca Çevre ve Ekoloji Yasası, Etnik Birliği ve İlerlemeyi Teşvik Yasası ile Ulusal Kalkınma Planları Yasası'nı oylayarak kabul etti.

Çin Ulusal Halk Kongresi

Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresi, eyaletler, özerk bölgeler, özel idare bölgeleri ve merkeze bağlı yönetilen şehirlerin Yerel Halk Kongrelerinin seçtiği temsilciler ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Çin Halk Silahlı Polisi delegelerinden oluşuyor.

Mevcut halinde 2 bin 977 üyeden oluşan yasama meclisi, 5 yıllığına seçiliyor ve yılda bir kez genel kurul toplantısı yapıyor. Bu toplantılar dışında meclisin yasama görevlerini 2 ayda bir toplanan 175 üyeli ÇUHK Daimi Komitesi icra ediyor.

Her ne kadar şeklen oylama usulüyle karar alan bir yasama organı görünümünde olsa da parti ile devlet yönetiminin iç içe geçtiği Çin siyasal sisteminde ÇUHK'un işlevi, ÇKP Merkez Komitesi tarafından belirlenen yasama gündeminin uygulanması, seçim ve atamaların yapılmasıyla sınırlı kalıyor.

Meclis, yıllık genel kurul toplantısını danışma organı niteliğindeki Çin Siyasi Halk Danışma Konferansı (ÇSHDK) ile aynı günlerde yapıyor. Çin'de o yılın siyasi ve ekonomik önceliklerini belirleyen eş zamanlı genel kurul toplantıları, "Lianghui" (İki Oturum) olarak anılıyor.

Kaynak: AA

