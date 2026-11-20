Çin üretimi bataryalı körüklü otobüs Lübliyana'da test sürüşlerine başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Demiryolu Araçları Şirketi'nin ürettiği bataryalı körüklü otobüs, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da test sürüşleri yapıyor. Yaklaşık 30 metre uzunluğundaki ve 250 civarı yolcu kapasiteli araç, raysız bataryalı tramvay olarak da anılıyor.
LÜBLİYANA, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Demiryolu Araçları Şirketi tarafından üretilen bataryalı körüklü otobüs, son günlerde Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da test sürüşleri gerçekleştiriyor.
Raysız bataryalı tramvay olarak da bilinen yaklaşık 30 metre uzunluğundaki araç, 250 civarında yolcu taşıyabiliyor.
Kaynak: Xinhua
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