Çin Ulusal Uzay Ajansı heyeti, havacılık ve uzay teknolojisi alanında Türkiye'nin ilk meslek lisesi olan Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni (MTAL) ziyaret etti.

Okulun konferans salonunda Türkiye Uzay Ajansı ve Çin Ulusal Uzay Ajansı işbirliğiyle düzenlenen "Çin Uzay Bilimleri Tanıtım Programı"na katılan heyet, Çin'in Ay keşif programına ilişkin bilimsel bilgilendirme ve kültürel etkileşim faaliyetlerini tanıtmak üzere öğrencilerle bir araya geldi.

Burada programın açılış konuşmasını yapan Çin Ulusal Uzay Ajansı Haber ve Tanıtım Merkezi Müdür Yardımcısı Li Yang, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Uzay çalışmaları alanında Çin ile Türkiye arasında köklü ve sağlam bir işbirliği temeli bulunduğunu aktaran Yang, "Son 2 gün içerisinde, Havacılık ve Uzay Müzesi'ne ve okulunuza gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sırasında, Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojilerini kendi imkanlarıyla geliştirme konusundaki kararlılığını ve sahip olduğu yetkinlikleri derinden hissettim." dedi.

Yang, Çin'in uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması ilkesine her zaman bağlı kaldığını ve uluslararası işbirliği ortaklarına bilimsel deney ve araştırma imkanları sunmaya devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün sizlere yalnızca dostluk ve iyi niyet dileklerimizi iletmek için değil, aynı zamanda bir işbirliği davetinde bulunmak için de buradayım. Çin, Türkiye'deki havacılık ve uzay alanında faaliyet gösteren eğitim kurumlarıyla birlikte uzay bilimlerinin toplumda yaygınlaştırılması ve bu alandaki eğitim işbirliğinin derinleştirilmesi, somut projelerle güçlendirilmesi ve uzun vadeli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması konusunda işbirliğine hazırdır. Dilerim ki Anadolu Yaylası'ndan yükselen yıldızların ışığı ile Yangtze Nehri kıyılarında parlayan yıldızların ışığı, bilginin ve keşfin peşinden koşan gençlerimizin gözlerini aynı umutla aydınlatsın. Çin, uzay bilimlerinin toplumda yaygınlaştırılması ve uzay eğitiminin geliştirilmesi yolunda Türkiye ile el ele yürümeye, evrenin sırlarını birlikte keşfetmek ve uzayı barışçıl amaçlarla kullanmak için bilgi birikimi, deneyimi ve tüm imkanlarıyla katkıda bulunmaya hazırdır."

"Hedeflerimizden biri, öğrencilerimizi uzay araştırmalarına yön verebilecek bilim insanları olarak yetiştirmek"

Okul müdürü Samet Bilecen de Çin Ulusal Uzay Ajansı heyetini okulda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okulun, adını Türk savunma ve havacılık sanayisinin öncü isimlerinden Özdemir Bayraktar'dan aldığını hatırlatan Bilecen, en önemli misyonlarından birinin Bayraktar'ın yerli ve milli teknolojiye adanmışlığını, üretme azmini, araştırmacı ruhunu ve bağımsız teknoloji geliştirme idealini gelecek nesillere aktarmak ve fikirlerini yaşatmak olduğunu söyledi.

Geleceğin havacılık ve uzay teknolojilerini geliştirecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi temel görev olarak gördüklerini vurgulayan Bilecen, öğrencileri araştıran, sorgulayan, tasarlayan, üreten ve karşılaştığı sorunlara yenilikçi çözümler geliştirebilen bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Bilecen, havacılık, uzay, itki sistemleri ve aviyonik alanlarında verdikleri eğitimleri proje temelli çalışmalar ve ulusal-uluslararası yarışmalarla desteklediklerine dikkati çekerek, "Geleceğe yönelik en önemli hedeflerimizden biri, öğrencilerimizi yalnızca bugünün teknolojilerine hakim bireyler olarak değil, yarının uzay araştırmalarına, havacılık sistemlerine ve ileri mühendislik çalışmalarına yön verebilecek bilim insanları ve mühendisler olarak yetiştirmektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilere Çin'in Ay keşif programı kapsamında elde edilen başarıları tanıtan bilimsel içerikli bir eğitim videosu izletildi. Daha sonra Çin Ulusal Uzay Ajansı Haber ve Tanıtım Merkezi Görsel-İşitsel İşler Daire Başkanı Zhao Jindong, öğrencilerin uzaya ilişkin sorularını cevapladı.