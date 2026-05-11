Çin Uzay İstasyonu'na İkmal Seferi Başlattı

Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na ikmal seferi için "Tiencou-10" kargo mekiğini gönderdi.
Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından yapılan açıklamada, mekiğin, Long March-7 roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.
Mekiğin planlanan yörünge konumuna ulaştığı fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 641'inci taşıma görevi oldu.
Temel ihtiyaç malzemeleri, deney gereçleri ve yakıt taşıyan mekik, uzay istasyonunda görev yapan taykonot ekibine ikmal sağlayacak.
Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda üçer kişilik taykonot ekipleri dönüşümlü görev yapıyor. İstasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.
