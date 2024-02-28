Çin Uzay ve Havacılık Şirketi Yöneticisi Ulusal Halk Kongresi Üyeliğinden İstifa Etti

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Çin'de uzay ve havacılık sanayinin önde gelen isimlerinden, kamuya ait roket üreticisi China Space Sanciang Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fıng Ciehong'un, Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden istifa ettiği bildirildi.

Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Hubey Halk Kongresi delegesi olan Fıng'ın istifası, yerel yasama organınca kabul edildi.

Fıng, Ulusal Halk Kongresinin gelecek hafta yapılacak yıllık Genel Kurul Toplantısı öncesinde meclis üyeliğine son verilen 11 isim arasında yer aldı.

Geçen yıl haziran sonunda aniden ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın da Ulusal Halk Kongresi üyeliğinden istifa ettiği duyurulmuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Merkez Cephesi Komutan Yardımcısı Korgeneral Li Cıcong'un da meclis üyeliğine son verildiği bildirilmişti.

Uzay ve savunma sanayinin en önemli şirketlerinden

Fıng'ın başında bulunduğu Sanciang Grubu, ülkenin uzay programında taşıyıcı roketlerin ana geliştirici ve üreticilerinden biri konumunda bulunuyor.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Endüstrisi Şirketinin (CASIC) bağlı iştiraki olan grup, uzay mekikleri ve fırlatma araçlarının yanı sıra savunma sanayi bünyesinde stratejik ve taktik füze sistemleri ile yer donanımlarını geliştiriyor.

Fıng, Sanjiang Grubu'nun yönetimini üstlendiği 2021'den önce CASIC'in araştırma ve üretim biriminin direktörlüğünü, füze geliştirme ve üretiminden sorumlu İkinci Akademi'nin başkan yardımcılığını yürütmüştü.

Tasfiyeler, yolsuzluk soruşturmalarıyla bağlantılı

Fıng'ın istifası, ülkede savunma ve uzay sanayine yönelik yolsuzluk soruşturmalarıyla bağlantılı olarak bazı komutan ve sivil yöneticilerin meclis ve danışma meclisi üyelerine son verilmesinin ardından geldi.

Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, 2023'ün son haftasında düzenlediği oturumda, aralarında Çin ordusunun nükleer silah ve uzun menzilli füzelerinden sorumlu Roket Kuvvetlerinin eski komutan ve komutan yardımcılarının olduğu 9 generali meclis üyeliğinden çıkarmıştı.

Danışma meclisi işlevini yerine getiren Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın aynı hafta düzenlenen Merkez Komitesi oturumunda, aralarında CASIC'in de olduğu kamuya ait uzay ve savunma sanayi şirketlerinden 3 üst düzey yöneticinin üyeliğine son verilmişti.