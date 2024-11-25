Çin Uzaya İki Yeni Uydu Gönderdi - Son Dakika
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Çin Uzaya İki Yeni Uydu Gönderdi

Çin Uzaya İki Yeni Uydu Gönderdi

Çin, Jiuquan'dan Uzun Yürüyüş-2C roketiyle iki uydu fırlattı. Roket, 547. görevini gerçekleştirdi.

25.11.2024 10:02
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JİUQUAN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin, bir Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle uzaya iki uydu gönderdi.

Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden pazartesi günü saat 7.39'da fırlatılan roket, Siwei Gaojing-2 03 ve Siwei Gaojing-2 04 uydularını önceden belirlenmiş yörüngeye götürdü.

Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait roketlerin 547. göreviydi.

Kaynak: Xinhua

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