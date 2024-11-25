Çin Uzaya İki Yeni Uydu Gönderdi

JİUQUAN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin, bir Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle uzaya iki uydu gönderdi.
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden pazartesi günü saat 7.39'da fırlatılan roket, Siwei Gaojing-2 03 ve Siwei Gaojing-2 04 uydularını önceden belirlenmiş yörüngeye götürdü.
Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait roketlerin 547. göreviydi.
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