Çin Uzayda Yeni Uydular Fırlattı

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JİUQUAN, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uzaktan algılama uydu grubu gönderdi.

Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketiyle cumartesi günü saat 11.39'da fırlatılan PIESAT-2'nin dört uydusu, başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi.

Uydular temel olarak ticari uzaktan algılama veri hizmetleri sağlayacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 544. uçuş görevi oldu.

Çin, Mart 2023'te dünyada türünün ilk örneği olan dört uydudan oluşan ve tekerlek benzeri bir yapıya sahip olan PIESAT-1 (Hongtu-1) uydusunu fırlatmıştı. Bu uyduların, daha sonra çok referanslı interferometrik sentetik açıklıklı radar (InSAR) teknolojisini kullanarak yüksek hassasiyetli arazi haritalama verilerini başarıyla elde etmesiyle Çin'in bu tür bir haritalama sisteminin yörüngedeki ilk uygulaması gerçekleştirilmiş oldu.