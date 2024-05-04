Çin ve AB, Çevre ve İklim İşbirliği Raporunu Yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve AB, Çevre ve İklim İşbirliği Raporunu Yayımladı

Çin ve AB, Çevre ve İklim İşbirliği Raporunu Yayımladı

Çin ve AB'nin Çevre ve İklim İşbirliği: İlerleme ve Fırsatlar başlıklı rapor, düşünce kuruluşları tarafından hazırlanarak küresel olarak yayımlandı. Rapor, ikili ortak çabalar, iklim değişikliğiyle mücadele, eko-çevre konusunda ilerlemeler ve uzun vadeli işbirliği gibi beş bölümden oluşuyor. Raporda, Çin ve AB'nin çevre ve iklim konusunda işbirliği yapması ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemesi gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, iki taraf arasındaki yeşil ortaklığın güçlendirilmesi ve daha temiz bir dünya için ortak çalışmalar yapılması çağrısı yapılmaktadır.

04.05.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Düşünce kuruluşları tarafından hazırlanan "Çin ve AB'nin Çevre ve İklim İşbirliği: İlerleme ve Fırsatlar" başlıklı rapor küresel olarak yayımlandı.

Rapor, Cuma günü Xi Jinping'in Ekolojik Medeniyet Düşüncesi Araştırma Merkezi, Ulusal Enerji Koruma Merkezi, Xinhua Enstitüsü ve Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Bilim ve Kalkınma Enstitüleri tarafından ortaklaşa yayımlandı.

Rapor, giriş, Dünya üzerinde tüm yaşamları kapsayan bir topluluk inşa etmeye yönelik ikili ortak çabalar, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik derinleştirilmiş ikili işbirliği, eko-çevre konusundaki ikili işbirliğinde somut ilerlemeler ve çevre ve iklime ilişkin ikili işbirliğinin uzun vadeli istikrarlı gelişimi şeklinde beş bölümden oluşuyor.

Raporda ekoloji ve çevreye ilişkin zorluklar karşısında dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkesi Çin ve en büyük gelişmiş ülkeler birliği Avrupa Birliği'nin (AB), sorumluluklarını üstlenmesi, çevre ve iklim konusunda işbirliği yürütmesi ve Dünya'nın sürdürebilir kalkınmasını sürdürmek üzere birlikte çalışması gerektiği dile getirildi.

Çin-AB işbirliğinin karakteristik renginin yeşil olduğunu kaydeden rapora göre bu işbirliği, sadece ikili kapsamlı stratejik ortaklığı zenginleştirip geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çevresel yönetişim ve iki tarafın ticaret ve yatırımını doğrudan ileriye taşıyarak tüm dünyaya fayda sağlıyor.

Raporda gelecekte iki tarafın daha derinlemesine ve pragmatik işbirliğini teşvik için birlikte çalışması, üst düzey diyalog ve işbirliği mekanizmaları yoluyla birbirlerinin çevre ve iklim politikaları arasında tam uyuşma sağlaması, uzun soluklu işbirliği çerçevesi kurması ve küresel çevresel yönetişim ve iklim eylemini desteklemesi gerektiği belirtildi.

Raporda ayrıca ikili yeşil ortaklığın daha fazla güçlendirilmesi ve Dünya üzerinde tüm yaşamları kapsayan bir topluluğun ortaklaşa inşa edilmesi ve daha temiz ve daha güzel bir dünyanın desteklenmesine katkıda bulunulması çağrısı da yapıldı.

Kaynak: Xinhua

Dünya, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve AB, Çevre ve İklim İşbirliği Raporunu Yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti Gözüne kestirdiği kadına yumruk ve kafa atıp çantasını gasbetti
10:43 Seferler başladı İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü Seferler başladı! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü
10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
02:21 Ata tecavüz eden PKK’lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş İşte gün yüzüne çıkan detaylar Ata tecavüz eden PKK'lı iğrenç eylem için ahıra defalarca gitmiş! İşte gün yüzüne çıkan detaylar
12:10 Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı Bir üst lige yükseldiklerini sanıp sahaya inen taraftarlar son dakika golüyle yıkıldı
11:57 Arka Sokaklar’da Mesut rüzgarı Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım Arka Sokaklar'da Mesut rüzgarı! Hüsnü Çoban ile buluşma sahnesini izlemeniz lazım
11:53 Suriye’nin kuzeyinde 7 PKKYPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
11:28 Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor Sezona büyük umutlarla başlayan Şahane Hayatım dizisi final yapıyor
11:20 Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı Herkes faturayı baba Koç’a kesiyor Oğlunun sahada karıştığı kavga gündemi salladı! Herkes faturayı baba Koç'a kesiyor
11:11 Mahmut Tuncer estetik yaptırdı Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane Mahmut Tuncer estetik yaptırdı! Sosyal medyada yapılan yorumlar efsane
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 12:46:13. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve AB, Çevre ve İklim İşbirliği Raporunu Yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement