Çin ve AB, Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik anti sübvansiyon soruşturması konusunda istişarelerde ilerleme sağlamayı umuyor

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BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik anti sübvansiyon soruşturması konusunda Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki istişarelerin olumlu ilerleme sağlamasını umduklarını belirtti.

Bakanlık Sözcüsü He Yadong Perşembe günkü basın toplantısında, "AB ve Çin'in istişarelerde orta noktada buluşarak en kısa sürede olumlu ilerleme sağlamaya çalışmasını ve iki taraf açısından kabul edilebilir bir çözüme ulaşmasını, böylelikle tırmanan ticari sürtüşmelerin Çin-AB ekonomik ve ticari ilişkilerini olumsuz etkilemesinin önlenmesi umuyoruz" dedi.

Çin ile AB arasındaki işbirliğinin tamamlayıcılık ve karşılıklı fayda unsurlarıyla öne çıktığını vurgulayan He, "İki taraf, yeşil dönüşümde işbirliği alanında büyük potansiyele sahip" dedi.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao 22 Haziran'da Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ile video bağlantısı aracılığıyla görüşmüş, taraflar AB'nin Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik anti sübvansiyon soruşturması hakkında istişarelere başlama konusunda uzlaşmıştı.

He, "İki tarafın çalışma ekipleri an itibarıyla yakın iletişimi sürdürüyor ve istişareleri hızlandırıyor" diye konuştu.

Avrupa Komisyonu bu ayın başlarında yaptığı açıklamada Çin yapımı elektrikli araçlara ek gümrük vergisi uygulama planını duyurmuştu. Bunun korumacı bir hamle olduğuna yönelik yoğun eleştiri alan plan, geniş çaplı piyasa endişeleri ve Çin'in itirazlarına rağmen, Çin yapımı elektrikli araç üreticilerine yüzde 17,4 ila yüzde 38,1 arasında geçici gümrük vergileri getirmişti.