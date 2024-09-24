Çin ve ABD Askeri İletişimi Yeniden Kurdu

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanı Vu Yanan'ın, geçen hafta ABD'nin Hawaii Adası'nda düzenlenen Hint-Pasifik Cephe Komutanları Toplantısı'na katılmak üzere bu ülkeyi ziyaret ettiği bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, General Vu'nun ziyareti sırasında ABD Hint-Pasifik Komutanı Samuel Paparo ile görüştüğü belirtildi.

Vu, iki ülke arasında askeri iletişimin kesilmesinden bu yana Çin'den ABD'yi ziyaret eden ilk cephe komutanı olurken ziyaret iki ülke orduları arasındaki ilişkilerin normale döndüğünün işareti olarak yorumlandı.

Çin'in açıklamasında Vu ile Paparo arasındaki görüşmede, tarafların, "ortak kaygı konusu olan meselelerde samimi ve derin görüş alışverişinde bulunduğu" ve "iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatın uygulanmasına odaklandığı" kaydedildi.

ABD Hint-Pasifik Komutanlığından yapılan açıklamada ise Paparo'nun, "Algı veya hesap hatası riskini azaltmak için ABD ve Çin orduları arasında iletişim hatlarını sürdürmenin öneminin altını çizdiği" aktarıldı.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti. Pekin yönetimi, savunma alanında Çin ile ABD arasındaki Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri, Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri ve Cephe Komutanları Görüşmelerini askıya almıştı.

Askeri iletişimin yeniden kurulması

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Kasım 2023'te San Francisco'da Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında yaptıkları yüz yüze görüşmede askeri iletişimin yeniden kurulmasını kararlaştırmıştı.

Kararın ardından ABD Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr, Çinli mevkidaşı Liu Cınli ile 21 Aralık 2023'te video konferansla görüşmüştü. Bu görüşme, askeri diyaloğun kesildiği Ağustos 2022'den bu yana iki ülke orduları arasında ilk üst düzey temas olmuştu.

Ardından Çin-ABD Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri 8-9 Ocak'ta Washington'da, Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri ise 3-4 Nisan'da Hawaii'de yapılmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın 27-29 Ağustos tarihlerinde Çin'e yaptığı ziyarette taraflar, iki ülke orduları arasında iletişimin sürdürülmesi çabaları kapsamında kesintiye uğrayan Cephe Komutanları Görüşmelerinin de yakın gelecekte yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Cephe Komutanları Vu ve Paparo, 10 Eylül'de video konferansla görüşmüştü.