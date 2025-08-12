Çin ve ABD'den Gümrük Vergisi Ertelemesi

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve ABD, İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen ikili ekonomi ve ticaret görüşmelerine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı.

Salı günü yayımlanan açıklamada ABD'nin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi ürünleri de dahil olmak üzere Çin ürünlerine getirilen değer üzerinden alınan ek gümrük vergisi oranının 24 yüzde puanlık kısmının uygulanmasını 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha erteleyeceği belirtildi.

Çin'in de ABD menşeli ürünlere uygulanan değer üzerinden alınan ek gümrük vergisi oranının 24 yüzde puanlık kısmının ve ilgili gümrük vergisi dışı karşı önlemlerin uygulanmasına 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha ara vereceği kaydedildi.