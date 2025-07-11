Çin ve ABD Dışişleri Bakanları İlk Kez Bir Araya Geldi

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Malezya'da ilk kez bir araya geldiği bildirildi.

Çin merkezli CCTV'nin haberine göre, Vang ve Rubio, Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında bir araya geldi.

Görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın ocak ayında göreve gelmesi sonrası iki ülke Dışişleri Bakanları arasında ilk yüz yüze görüşme olarak kayda geçti.

Bakan Rubio, görüşmenin olumlu geçtiğini belirterek, tarafların birlikte çalışabilecekleri kazanımlar elde ettiğini vurguladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir zirve yapılması ihtimalinin "yüksek" olduğunu söyleyen Rubio, "Sizin için bir tarihim yok ama sanırım (bu görüşme) yaklaşıyor." dedi.

Vang ile görüşmesini "yapıcı" olarak nitelendiren Rubio, ABD ile Çin arasında anlaşmazlıklar bulunduğunu dile getirerek, "Açıkçası, üzerinde çalışmamız gereken konular var, bu da bizim gibi büyük ve etkili ülkeler için normal." ifadesini kullandı.

Bakan Vang da Çin ve ABD'nin yeni dönemde birlikte çalışması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin, Çin'e objektif, rasyonel ve pragmatik bir tutumla yaklaşmasını umduğunu ifade etti.

Vang, ayrıca ABD'nin, Çin'e yönelik politikasının "barış içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği hedefine" dayanması ve ülkesine eşit ve saygılı şekilde davranması gerektiğini kaydetti.