Çin ve ABD İlişkilerinde İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve ABD İlişkilerinde İşbirliği Vurgusu

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Wang Yi, iki ülkenin lider mutabakatını hayata geçirmesi ve işbirliği için iletişimi güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve ABD'nin iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı ciddiyetle hayata geçirmesi ve iki ülke arasındaki üst düzey etkileşimleri sekteye uğratan unsurları ortadan kaldırarak engelleri aşması gerektiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre Wang, çarşamba günü başkent Beijing'de ABD'nin Çin Büyükelçisi David Perdue ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, iki tarafın iki ülke liderlerinin rehberliğinde yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisi inşa etmeye çalıştığını belirtti.

Wang, mevcut gerçeklerin, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı saygı temelinde barış içinde bir arada yaşanması ve kazan-kazan işbirliğine ulaşılmasının hem iki halkın temel çıkarlarına hizmet ettiğini hem de uluslararası toplumun ortak beklentilerini karşıladığını gösterdiğini ifade etti.

İki tarafın iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı ciddiyetle hayata geçirmesi, yapıcı bir gündeme odaklanması ve farklılıkları uygun şekilde yönetmesi gerektiğine dikkat çeken Wang, üst düzey etkileşimleri sekteye uğratan unsurların ortadan kaldırılması, engellerin aşılması ve ikili ilişkilerin istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir gelişiminin ilerletilmesi çağrısında bulundu.

Perdue ise iki tarafın, üst düzey temasların bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve karşılıklı saygı ve karşılıklılık temelinde yapıcı bir stratejik istikrar ilişkisi inşa etmek üzere iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

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