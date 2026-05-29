Çin ve ABD İlişkilerinde Yeni Mutabakat

NEW YORK, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek ve yapıcı ve istikrarlı bir stratejik ilişkiyi en kısa sürede gerçeğe dönüştürmeye yönelik somut adımlar atmak üzere ABD ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü, üst düzey bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etmek üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde ABD'li strateji ve iş çevrelerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Wang, Çin-ABD ilişkilerinin, ikili çerçevenin ötesine geçtiğini, küresel barışı etkilediğini ve insanlığın geleceğiyle yakından bağlantılı olduğunu belirtti. Wang, Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasının, uluslararası toplumun ortak beklentisi ve iki ülkenin yerine getirmesi gereken sorumluluk olduğunu kaydetti.

Çin ve ABD liderlerinin Çin'in başkenti Beijing'de tarihi bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Wang, söz konusu görüşmede iki tarafın, ikili ilişkileri yapıcı ve istikrarlı bir stratejik ilişki olarak yeniden konumlandırma ve yeni dönemde büyük ülkelerin etkileşimde bulunmasının doğru yolunu birlikte keşfetme konusunda mutabık kaldığını ifade etti.

Wang, Çin-ABD ilişkilerinin iyileştirilmesi için iki tarafın aynı yönde ilerlemesi, farklılıkları etkin şekilde yönetmesi, işbirliği alanları listesini genişletmesi ve sorun başlıkları listesini daraltması gerektiğini vurguladı.

"Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışının Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barış ve istikrara temelden aykırı olduğunu belirten Wang, boğazın iki yakası arasında barışın korunması ve çatışma ve cepheleşmenin önlenmesinin yolunun, tek Çin ilkesine ve Çin ile ABD arasında imzalanan üç ortak bildiriye bağlı kalınması olduğunu ifade etti.