Çin ve ABD'li Gençlerden Bahar Bayramı Galası

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WASHINGTON, 14 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C'deki Çin Büyükelçiliği'nde Çinli ve ABD'li gençler için düzenlenen 2025 Bahar Bayramı Galası'nda "Lights of China" şarkısını birlikte seslendiren Çinli ve ABD'li sanatçılar, 11 Ocak 2025.

ABD'deki Çin Büyükelçiliği, Çinli ve ABD'li gençlere yönelik 2025 Bahar Bayramı Galası'na ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, her iki ülkeden 500'ü aşkın öğrenci ve ABD'deki eğitim camiasının üyeleri katıldı. (Fotoğraf: Deng Xianlai/Xinhua)