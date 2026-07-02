Çin ve ABD Tarım Ticaretinde İşbirliği Sinyali - Son Dakika
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Çin ve ABD Tarım Ticaretinde İşbirliği Sinyali

02.07.2026 18:45
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Çin, ABD ile tarım ticaretini geliştirmek için gümrük vergilerini azaltmaya hazır olduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, iki yönlü tarım ticaretine yönelik elverişli koşullar yaratmak üzere ABD ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in ABD menşeli tarım ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini azaltmanın ya da iptal etmesinin söz konusu olup olmadığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. He, tarım ticaretinin Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin önemli bir parçasını teşkil ettiğini belirtti.

He, iki ülke arasında kısa süre önce düzenlenen ekonomik ve ticari istişarelerin ardından, iki tarafın iki yönlü tarım ticaretini genişletmeye yönelik kılavuz hedefler belirlediğini ifade etti. Sözcü, tarafların ilgili tarım ürünlerinin karşılıklı gümrük vergisi indirimi kapsamındaki düzenlemelere dahil edilmesi konusunda da ilkesel düzeyde mutabık kaldığını söyledi.

He, şirketlerin ticari faaliyetlerini piyasa ilkeleri doğrultusunda, fiili talep ve piyasa koşullarını dikkate alarak, bağımsız bir şekilde yürüteceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve ABD Tarım Ticaretinde İşbirliği Sinyali - Son Dakika

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