Çin ve ABD, Ticaret ve Takas Çalışma Grubu Toplantısında İşbirliğini Güçlendirmeyi Kararlaştırdı

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BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, davet üzerine 2-5 Nisan tarihlerinde ABD'yi ziyaret etti.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre Wang, Çin-ABD ticaret ve takas çalışma grubunun bakan yardımcılığı düzeyindeki ilk toplantısına ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret Müsteşarı Marisa Lago ile birlikte eş başkanlık etti.

Wang, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatı aktif şekilde hayata geçirmek, iletişimi güçlendirmek, işbirliğini genişleterek ticaret ve takas çalışma grubu aracılığıyla farklılıkları yönetmek ve iki ülkenin işletmeleri arasında ticaret ve yatırım işbirliği için sağlam bir ortam yaratmak üzere ABD ile çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Wang, ABD'nin Çin mallarına yönelik 301. Bölüm tarifeleri ve ilgili soruşturma başvuruları, ulusal güvenlik kavramının genelleştirilmesi, Çinli işletmelere yönelik yaptırımlar, ticari çözüm soruşturma kurallarının revize edilmesi, iki yönlü yatırım kısıtlamaları ve Çinli işletmelere yönelik haksız muamele gibi konulardaki endişelerini dile getirdi.

Toplantıda her iki taraf, iki ülke tarafından düzenlenen ticaret ve yatırım teşvik faaliyetleri ile temiz enerji teknolojisi ve kadın sağlığı alanlarındaki işbirliği faaliyetlerini destekleme, ticareti kolaylaştırmaya yönelik işbirliğini geliştirmenin yollarını araştırma ve ihracat kontrolü alanında iletişim ve etkileşimi güçlendirme hususlarında mutabık kaldı.

Bakanlık, Çin'in daveti üzerine Lago'nun yılın ikinci yarısında Çin'i ziyaret edecek bir heyete liderlik ederek Çin-ABD ticaret ve takas çalışma grubunun bakan yardımcılığı düzeyindeki ikinci toplantısına eş başkanlık yapacağını belirtti.