Çin ve ABD, Uyuşturucu Kontrolü ve Göçmen İadesi Konularında İşbirliğini Güçlendirmeye Karar Verdi - Son Dakika
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Çin ve ABD, Uyuşturucu Kontrolü ve Göçmen İadesi Konularında İşbirliğini Güçlendirmeye Karar Verdi

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Çin Ulusal Narkotik Kontrol Komitesi Direktörü Wang Xiaohong, Beyaz Saray Ulusal Uyuşturucu Kontrol Politikası Ofisi Direktörü Dr. Rahul Gupta ile görüştü. Görüşme sonrasında her iki taraf da uyuşturucu kontrolü ve yasadışı göçmenlerin geri gönderilmesi konularında önemli sonuçlar elde ettiklerini belirtti. Çin, ABD ile ikili ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu vurguladı ve ABD'nin Çin'in endişelerini ele almasını ve refahı artırmak için işbirliği yapmasını umduğunu dile getirdi. İki taraf, iletişimi sürdürme konusunda anlaştı.

21.06.2024 13:08
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BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Çin Ulusal Narkotik Kontrol Komitesi Direktörü Wang Xiaohong Beijing'de Beyaz Saray Ulusal Uyuşturucu Kontrol Politikası Ofisi Direktörü Dr. Rahul Gupta ile bir araya geldi.

Wang, Perşembe günü gerçekleşen görüşmenin ardından, geçen yıldan bu yana her iki tarafın da iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından varılan önemli mutabakatları hayata geçirdiğini ve uyuşturucu kontrolünün yanı sıra yasadışı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi konularında da gözle görülür birçok sonuç elde ettiklerini söyledi.

Wang, Çin'in karşılıklı saygı, farklılıkları yönetme ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini esas alarak, uyuşturucu kontrolü hususunda ABD ile ikili ve çok taraflı etkileşimleri ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Wang, ABD'nin Çin'in endişelerini önemle, etkin bir şekilde ele almasını ve pratik işbirliği yoluyla iki ülke halkının refahını yükseltmek üzere Çin ile birlikte çalışmasını umduklarını dile getirdi.

Her iki taraf da ilgili konularda iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve ABD, Uyuşturucu Kontrolü ve Göçmen İadesi Konularında İşbirliğini Güçlendirmeye Karar Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ve ABD, Uyuşturucu Kontrolü ve Göçmen İadesi Konularında İşbirliğini Güçlendirmeye Karar Verdi - Son Dakika
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