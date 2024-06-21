Çin ve ABD, Uyuşturucu Kontrolü ve Göçmen İadesi Konularında İşbirliğini Güçlendirmeye Karar Verdi

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BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Çin Ulusal Narkotik Kontrol Komitesi Direktörü Wang Xiaohong Beijing'de Beyaz Saray Ulusal Uyuşturucu Kontrol Politikası Ofisi Direktörü Dr. Rahul Gupta ile bir araya geldi.

Wang, Perşembe günü gerçekleşen görüşmenin ardından, geçen yıldan bu yana her iki tarafın da iki ülkenin cumhurbaşkanları tarafından varılan önemli mutabakatları hayata geçirdiğini ve uyuşturucu kontrolünün yanı sıra yasadışı göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesi konularında da gözle görülür birçok sonuç elde ettiklerini söyledi.

Wang, Çin'in karşılıklı saygı, farklılıkları yönetme ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini esas alarak, uyuşturucu kontrolü hususunda ABD ile ikili ve çok taraflı etkileşimleri ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu da sözlerine ekledi.

Wang, ABD'nin Çin'in endişelerini önemle, etkin bir şekilde ele almasını ve pratik işbirliği yoluyla iki ülke halkının refahını yükseltmek üzere Çin ile birlikte çalışmasını umduklarını dile getirdi.

Her iki taraf da ilgili konularda iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.