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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Tayland'da bir araya gelecek - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Tayland'da bir araya gelecek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir araya gelecek. Bu görüşme, her iki tarafın Başkan Biden ile Devlet Başkanı Şi arasında yapılan Woodside Zirvesi'nde mutabık kaldıkları stratejik iletişimin sürdürülmesi ve ilişkilerin sorumlu şekilde yönetilmesi taahhüdünün sürdürülmesidir.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Tayland\'da bir araya gelecek
26.01.2024 - 16:43,
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir araya geleceği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Vang'ın Tayland'ı ziyaret edeceği ve burada Sullivan ile görüşeceği belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Sullivan'ın bugün ve yarın Vang ile Bangkok'ta temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu buluşma, her iki tarafın Başkan Biden ile Devlet Başkanı Şi arasında Kasım 2023'te yapılan Woodside Zirvesi'nde (San Francisco) mutabık kaldıkları stratejik iletişimin sürdürülmesi ve ilişkilerin sorumlu şekilde yönetilmesi taahhüdünün sürdürülmesidir." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Vang, aynı zamanda ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin Dış İlişkiler Ofisi Direktörü olarak ulusal güvenliğe ilişkin görüşmeleri de yürütüyor.

Vang ve Sullivan, geçen yıl şubat ayında Çin'e ait yüksek irtifa balonunun ABD hava sahasına girmesiyle ortaya çıkan krizin ardında 10-11 Mayıs iki ülke arasında Viyana'da bir araya gelerek iki ülke arasında ilk üst düzey görüşmeyi gerçekleştirmişti.

Tarafların kriz ardından kopan diyaloğu yeniden kurma girişimleri, Biden ile Şi'nin yıl sonunda San Francisco'da buluşmasıyla sonuçlanmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ABD'ye yaptığı ziyarette, 15 Kasım 2023'te ABD Başkanı Joe Biden ile San Francisco şehrinde bir araya gelmişti.

San Francisco görüşmesinde liderler, 2022'de dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaretinin ardından kesilen askeri diyaloğu yeniden kurmanın yanı sıra, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, iklim değişikliği ve yapay zeka yönetimi alanlarında ortak çalışma grupları oluşturma konusunda anlaşmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Tayland'da bir araya gelecek - Son Dakika
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