Çin ve Afganistan İlişkileri Güçleniyor

21.08.2025 15:37
Wang Yi, Kabil'de Afganistan ile dostluk ve işbirliğini artırma niyetlerini vurguladı.

KABİL, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afganistan Dışişleri Bakanı Emirhan Muttaki ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, çarşamba günkü görüşmede komşu ve ortak ülke Afganistan'ın ulusal kalkınmada elde ettiği yeni başarıları kutladıklarını söyledi.

Wang, tüm Afgan halkına karşı dostluk politikası izlediklerini ve büyük ülkeler ve komşu ülkeler arasında Afganistan ile ilişkilerin geliştirilmesinde her zaman ön saflarda yer aldıklarını belirtti.

Wang, Afganistan hükümetini istikrarlı yönetim, kalkınmaya odaklanma, terörle kararlı şekilde mücadele etme, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerini teşvik etme ve kalıcı istikrarı sağlama konularında desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Wang, dostluğu ilerletmek, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek ve ekonomi, ticaret, tarım, yoksulluğun azaltılması, suyun korunması, bağlantı imkanları ve halklar arası etkileşim alanlarında işbirliğini güçlendirmek üzere Afganistan ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Muttaki ise dış müdahaleye karşı Afganistan'a verdiği değerli destekten dolayı Çin'e müteşekkir olduklarını kaydederek, Çin'in bölgesel barış ve kalkınmanın korunmasına yaptığı önemli katkılardan övgüyle bahsetti.

Çin ile aralarındaki dostluğun, dış politikalarının temel taşı olduğunu vurgulayan Muttaki, Çin'in güvenlik ile ilgili endişelerine büyük önem verdiklerini ve hiçbir kişi veya gücün Afganistan topraklarını Çin'e zarar verecek faaliyetlerde kullanmasına asla izin vermeyeceklerini ifade etti.

Muttaki, bölgede kalıcı barış ve istikrarı ortaklaşa korumak üzere Çin ile güvenlik ve terörle mücadele işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

13:26
