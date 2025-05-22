Çin ve ASEAN Ekonomik İşbirliğini Derinleştiriyor

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) önde gelen ticaret yetkilileri, belirsizliklerin yol açtığı güçlükleri telafi etmek için ikili ekonomik ve ticari işbirliğini derinleştirme çağrısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, salı günü Çin ve ASEAN ülkelerinin ekonomi ve ticaret bakanları arasında düzenlenen özel çevrimiçi toplantıda küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz işleyişini sürdürmek, iki tarafın kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmak ve uluslararası eşitlik ve adaleti korumak üzere ASEAN ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

"Kısa süre önce bir ülkenin ayrım gözetmeksizin sözde 'karşılıklı gümrük vergileri' uygulayıp ekonomik zorbalığa başladığını, bunun da küresel ticaret sistemine ciddi zarar verdiği ve dünya ekonomisinde büyük belirsizlikler yarattığını" kaydeden Wang, söz konusu uygulamaların ekonominin kurallarına uymadığını ve piyasa ilkelerini ihlal ettiğini belirtti.

Toplantıya katılan ASEAN ülkelerinin ekonomi ve ticaret bakanları, çok taraflı ticaret sistemi ve serbest ticareti korumak üzere toplu hareket edilmesi ve yapıcı görüşmeler yürütmek, işbirliğine dayalı çözümler aramak ve küresel ticaret endişelerini gidermek üzere Dünya Ticaret Örgütü mekanizmasının iyi şekilde kullanılması çağrısı yaptı.

ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn tüm tarafların, ileriye dönük bir bakış açısıyla işbirliği yapması, açıklık ve kapsayıcılığı kararlılıkla desteklemesi ve sürekli şekilde bölgesel ekonomik entegrasyonu teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

Kao Kim Hourn, ASEAN ve Çin'in ortaklıklarını derinleştirebileceğine, yüksek kaliteli ortak kalkınmayı gerçekleştirebileceğine, akıllı imalat gibi alanlarda işbirliğini destekleyebileceğine ve bağlantı imkanları ve yeşil dönüşümü artırabileceğine inandığını dile getirdi.

Toplantı sonunda Çin ve ASEAN'ın ekonomik etkileşimler ve uluslararası ekonomik zorluklar konusundaki tutumunun vurgulandığı bir ortak yazılı açıklama yapıldı.

Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığı'nın çarşamba günkü açıklamasına göre Çin ile ASEAN üyesi 10 ülke arasında devam eden Çin-ASEAN Serbest Ticaret Bölgesi anlaşmasının üçüncü sürümüne ilişkin müzakereler başarıyla tamamlandı.