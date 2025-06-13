Çin ve Avrupa Merkez Bankaları İşbirliği Geliştiriyor

BEİJİNG, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Avrupa merkez bankaları, karmaşık ve değişken uluslararası konjonktür karşısında aralarındaki işbirliğini geliştirme kararı aldı.

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, çarşamba günü Beijing'de ilki düzenlenen Çin ve Avrupa merkez bankası başkanları yıllık toplantısına eş başkanlık etti.

Toplantıda taraflar, Çin ve euro bölgesindeki ekonomik ve mali gelişmeler, uluslararası para sistemi ve mali düzenlemelerdeki gelişmeler ve iki kurum arasındaki işbirliğine yönelik kilit önemdeki alanlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda taraflar arasında merkez bankacılığı alanında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptı da imzalandı. Söz konusu mutabakat zaptı kapsamında merkez bankası başkanları düzeyinde bir toplantı mekanizması kurulması ve iki kurum arasında düzenli bilgi paylaşımı, diyalog ve teknik işbirliğine yönelik çerçeve oluşturulması öngörülüyor.

Pan, Çin'in yüksek standartlı dışa açılma yoluyla yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeye kararlı olduğunu ve küresel zorluklarla mücadelede Avrupa Birliği de dahil olmak üzere diğer ekonomilerle işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

Çin Merkez Bankası olarak Avrupa Merkez Bankası ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini vurgulayan Pan, bu çerçevede merkez bankası başkanları düzeyinde oluşturulacak toplantı mekanizmasını etkin şekilde kullanarak politika iletişimini güçlendireceklerini ve iki kurum arasındaki işbirliğini daha ileri taşıyacaklarını kaydetti.

Lagarde ise her iki kurumun genel işbirliğini sürdürmesinin önemine dikkat çekerek, imzalanan mutabakat zaptının, Çin Merkez Bankası ile devam eden diyaloğun bir göstergesi olduğunu ifade etti.