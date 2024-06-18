Çin ve Avustralya, Stratejik Ekonomik Diyaloğu Yeniden Başlatmak İçin Mutabakat Zaptı İmzaladı

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BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin ve Avustralya hükümetleri stratejik ekonomik diyaloğu yeniden başlatmak amacıyla ileriye yönelik ekonomik konulara odaklanan bir mutabakat zaptı imzaladı.

Çin'in en üst düzey ekonomi planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na (NDRC) göre, her iki ülke de tatbiki ve etkili ekonomik işbirliğini teşvik etmek amacıyla iletişim ve etkileşimi artırmayı kabul etti.

Mutabakat zaptının imzalanmasına iki ülkeden üst düzey yetkililer katıldı. Pazartesi günü gerçekleşen imza töreninde NDRC Başkan Yardımcısı Liu Sushe ve Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers kendi hükümetlerini temsil etti.

Çin Başbakanı Li Qiang Pazartesi günü Avustralya'nın başkenti Kanberra'da yaptığı açıklamada Çin'in Avustralya ile bölgesel ve uluslararası düzeyde koordinasyon ve işbirliğini artırmaya istekli olduğunu belirterek blok çatışmasına ve "yeni Soğuk Savaş" anlayışına karşı çıkılması çağrısında bulunmuştu.

Li bu açıklamaları Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile birlikte katıldığı 9. Çin-Avustralya Yıllık Liderler Toplantısı'nda yapmıştı.