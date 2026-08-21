Çin ve BAE Ortak Hava Tatbikatı Düzenliyor

BEİJİNG, 21 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Hotan kentinde ortak hava tatbikatı düzenleyecek.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, ağustos sonundan eylül ortasına kadar sürmesi planlanan "Şahin Kalkanı 2026" isimli tatbikatın komuta simülasyonlarını, uçuş eğitimlerini ve karma düzenlerde gerçek mühimmat kullanımını içeren eğitimleri kapsayacağı belirtildi.

Açıklamaya göre "Şahin Kalkanı" serisinin dördüncüsü olan bu ortak tatbikat, birliklerin taktiksel kabiliyetlerini artırmayı ve iki ordu arasındaki ilişkileri ve tatbiki işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.