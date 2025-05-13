Çin ve Brezilya'dan Ukrayna Krizine Ortak Açıklama

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Brezilya, Ukrayna krizine ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Salı günü yapılan açıklamada Çin ve Brezilya'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmelerinin başlatılması önerisini ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bu öneriye verdiği olumlu yanıtı memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada Çin ve Brezilya'nın, Rusya-Ukrayna çatışmasını sona erdirmenin tek yolu olan doğrudan diyaloğa bir an önce başlanmasını temenni ettiği belirtildi.