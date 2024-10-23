Çin ve Brunei'nin İşbirliği Güçleniyor

Güncel

Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, Güneydoğu Asya ülkesi Brunei Darusselam'a yaptığı ziyarette, iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ortaklığını güçlendirerek, ikili ilişkileri yeni seviyeye taşıma çağrısında bulundu.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı Yardımcısı Han, ziyaretinde Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah ve Veliaht Prens Hacı El-Mühtedi Billah ile görüştü.

Han, görüşmelerde, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin-Brunei ilişkilerinin son yıllarda iyi bir gelişim ivmesi yakaladığına dikkati çekerek, Çin'in bu mutabakat doğrultusunda stratejik iletişimi geliştirmek, pratik işbirliğini derinleştirmek ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye yükseltmek için Brunei ile işbirliğine hazır olduğunu belirtti.

Brunei'nin "tek Çin" ilkesine tutarlı bağlılığını takdir ettiklerini dile getiren Han, iki ülkenin birbirlerini temel çıkarları ve kaygıları konusunda desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

Han, iki ülkenin Kuşak ve Yol işbirliğini yürütmesi, ticaret, yatırım, enerji ve tarım alanlarında işbirliğini yenilemesi gerektiğini vurguladı.