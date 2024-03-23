Çin ve Dominika diplomatik ilişkilerin 20. yıldönümünü kutluyor

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BEİJİNG, 23 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Dominika Cumhurbaşkanı Sylvanie Burton Cumartesi günü iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 20. yıldönümü nedeniyle karşılıklı kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Dominika'yı Çin'in Karayipler bölgesindeki önemli işbirliği ortağı olarak tanımlarken, 20 yıl önce diplomatik bağların kurulmasından bu yana ikili ilişkilerde, her zamankinden daha güçlü siyasi karşılıklı güven, verimli tatbiki işbirliği ve iki halk arasında her zamankinden daha derin dostluğun yer aldığı yüksek kalkınma düzeyinin korunduğunu ifade etti.

İkili ilişkilerin gelişimine büyük değer verdiklerini belirten Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 20. yıldönümünü başlangıç noktası alarak, çeşitli alanlarda ikili işbirliğini derinleştirmek, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki işbirliğini artırmak ve ikili ilişkiler için ortaklaşa daha da iyi bir gelecek inşa etmek üzere Cumhurbaşkanı Burton ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Burton ise Dominika-Çin ilişkilerini dinamik ve verimli olarak değerlendirirken, Çin ile dostluğa değer verdiklerini, Çin'in destek ve yardımlarını takdir ettiklerini ve küresel zorluklarla ortaklaşa mücadele etmek için karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini artırmaya istekli olduklarını belirtti.