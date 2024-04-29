Çin ve Ekvador Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 1 Mayıs'ta Yürürlüğe Giriyor - Son Dakika
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Çin ve Ekvador Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 1 Mayıs'ta Yürürlüğe Giriyor

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve Ekvador arasındaki serbest ticaret anlaşmasının, her iki ülkenin de ilgili iç onay süreçlerini tamamlamasıyla 1 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu. Anlaşmanın uygulanmasıyla iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım potansiyeli açığa çıkacak, ikili ekonomik ve ticari işbirliği geliştirilecek ve her iki ülkedeki işletmelere ve insanlara fayda sağlanacak. Anlaşmaya göre, ticareti yapılan ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ı tarifelerden muaf tutulacak ve yaklaşık yüzde 60'ı derhal sıfır tarifeye tabi olacak.

29.04.2024 15:38
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BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve Ekvador arasındaki serbest ticaret anlaşmasının, her iki ülkenin de ilgili iç onay süreçlerini tamamlamasıyla 1 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlık Pazartesi günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın uygulanmasının iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelini açığa çıkaracağını, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesini teşvik edeceğini ve her iki ülkedeki işletmelere ve insanlara fayda sağlayacağını söyledi.

Mayıs 2023'te imzalanan anlaşmaya göre, Çin ve Ekvator arasında ticareti yapılan ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ı tarifelerden muaf tutulacak, yaklaşık yüzde 60'ı ise derhal sıfır tarifeye tabi olacak.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Ekvador Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 1 Mayıs'ta Yürürlüğe Giriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ve Ekvador Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 1 Mayıs'ta Yürürlüğe Giriyor - Son Dakika
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