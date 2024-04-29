Çin ve Ekvador Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 1 Mayıs'ta Yürürlüğe Giriyor

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BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin ve Ekvador arasındaki serbest ticaret anlaşmasının, her iki ülkenin de ilgili iç onay süreçlerini tamamlamasıyla 1 Mayıs'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlık Pazartesi günü yaptığı açıklamada, anlaşmanın uygulanmasının iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelini açığa çıkaracağını, ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesini teşvik edeceğini ve her iki ülkedeki işletmelere ve insanlara fayda sağlayacağını söyledi.

Mayıs 2023'te imzalanan anlaşmaya göre, Çin ve Ekvator arasında ticareti yapılan ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ı tarifelerden muaf tutulacak, yaklaşık yüzde 60'ı ise derhal sıfır tarifeye tabi olacak.