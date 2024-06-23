Çin ve Fransa, yüksek eğitim alanında işbirliğini güçlendirmek için forum düzenledi

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PARİS, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Eğitim Bakanı Huai Jinpeng (soldan altıncı) ve Fransa Yüksek Eğitim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau (sağdan yedinci) Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Çin-Fransa yüksek eğitim forumuna katıldı, 21 Haziran 2024.

Çin Eğitim Bakanlığı ile Fransa Yüksek Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen forum Cuma günü gerçekleştirildi.

Huai yaptığı konuşmada forumun amacının, iki ülke üniversiteleri arasında derinlemesine etkileşimleri teşvik etmek, eğitim ve bilimsel araştırma alanındaki işbirliğini artırmak, eğitim ve sanayi arasındaki sinerjiyi güçlendirmek ve eğitimde Çin-Fransız işbirliğini daha yüksek bir seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)