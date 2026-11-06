Çin ve Gabon, gümrük tarifelerinin sıfırlanması dahil işbirliği protokolleri imzaladı - Son Dakika
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Çin ve Gabon, gümrük tarifelerinin sıfırlanması dahil işbirliği protokolleri imzaladı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Gabon Cumhurbaşkanı Clotaire Oligui Nguema ile Pekin'de bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke Küresel Güvenlik Girişimi, gümrük tarifelerinin sıfırlanması, tedarik zincirleri ve Çin dili eğitimi alanlarında işbirliği protokolleri imzaladı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Orta Afrika ülkesi Gabon'un Cumhurbaşkanı Clotaire Oligui Nguema ile Pekin'de bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, modernleşme ve ulusal canlanma atılımı içindeki Çin ile Gabon arasındaki ilişkileri sürekli derinleştirmenin Küresel Güney ülkelerinin birlik ve kendine yeterlilik eğilimine uygun olduğuna işaret etti.

Şi, Çin'in Gabon'un siyasi, ekonomik ve diplomatik özerkliğini desteklediğini, bağımsız kalkınmasının güvenilir bir dostu ve ortağı olmayı ve yeni dönemde ortak geleceği paylaşan Çin-Gabon topluluğunu kurmayı istediğini belirtti.

Gabon'un, Çin'in Afrika ülkelerine tüm ithalat kalemlerinde gümrük vergilerini sıfırlama kararından ve Afrika'dan tarım ve gıda ürünlerine açtığı "yeşil kanal" imkanının sağlayacağı avantajlardan iyi şekilde yararlanmasını umduğunu dile getiren Şi, tarafların kalkınma stratejilerini uyumlaştırmasını, yeni büyüme noktaları geliştirerek ikili ticaret ve yatırım işbirliğini genişletmesini umduklarını ifade etti.

Gabon Cumhurbaşkanı Nguema da ülkesinin Çin ile pratik işbirliğini derinleştirmeyi, Çin şirketlerinin ülkede iş ve yatırımlarla Gabon'un sanayileşmesine ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamasını istediğini kaydetti.

Çin'in sıfır tarife politikasının Afrika ülkelerinin ihtiyaçlarıyla örtüştüğüne dikkati çeken Nguema, Afrika ürünlerinin geniş Çin pazarına erişiminin kıtanın kalkınması için "tarihi" bir gelişme olduğunu vurguladı.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında Küresel Güvenlik Girişimi, gümrük tarifelerinin sıfırlanması, tedarik zincirleri ve Çin dili eğitimi alanlarında işbirliği protokolleri imzalandı.

Liderler, Çin ile Gabon arasında "ortak geleceği paylaşan topluluk" kurulmasına dair ortak açıklama yayımladı.

Kaynak: AA
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