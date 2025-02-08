Çin ve Güney Kore İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Çin ve Güney Kore İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Güney Kore İlişkileri Güçleniyor

Xi Jinping, Güney Kore Meclis Başkanı ile stratejik işbirliğini artırma çağrısı yaptı.

08.02.2025 14:47
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HARBİN, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping cuma günü Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Woo Won-shik ile bir araya geldi.

Woo, 9. Asya Kış Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'de bulunuyor.

Xi, Çin ile Güney Kore'nin küresel ve bölgesel belirsizliklerin arttığı bir dönemde stratejik işbirliği ortaklıklarını güçlendirmek üzere birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

30 yılı aşkın bir süre önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin sürekli olarak ilişkilerini geliştirip işbirliğini artırdığını ve bölgesel barış ve kalkınmaya katkıda bulunduğunu kaydeden Xi, Güney Kore'ye yönelik politikalarının istikrarlı olduğunu belirtti.

Xi, iki ülkeye karşılıklı fayda sağlayan ekonomi ve ticaret ilişkilerini derinleştirme ve kültürel ve halklar arası etkileşimleri artırma çağrısı yaptı.

Woo ise Çin'le dostluk ilişkilerini sürdürmenin Güney Kore'nin temel dış politikası olduğunu söyledi.

Woo, yeni yılda ikili ilişkileri yeni bir seviyeye çıkarmak için Çin'le çalışmaya istekli olduklarını belirtti. Woo ayrıca iki ülkenin ekonomi ve ticaret işbirliğini güçlendirmesi, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını sağlaması ve personel değişimlerini artırması temennisinde de bulundu.

Kaynak: Xinhua

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