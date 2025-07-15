Çin ve Hindistan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin ve Hindistan İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Hindistan İlişkileri Güçleniyor
15.07.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin ve Hindistan bakanları, ikili ilişkileri derinleştirmek ve işbirliğini artırma niyetinde.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, pazartesi günü gerçekleşen görüşmede birbirine komşu iki büyük Doğu medeniyeti ve yükselen büyük ekonomiler olan Çin ve Hindistan'ın iyi komşuluk ve dostluk doğrultusuna bağlı kalmaları ve karşılıklı saygı ve güven, barış içinde bir arada yaşama, ortak kalkınma ve kazan-kazan işbirliğinin yolunu bulmaları gerektiğini söyledi.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin geçtiğimiz yıl Rusya'nın Kazan kentinde gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkilerinin geliştirilip iyileştirilmesinin genel doğrultusunu belirleyen önemli bir uzlaşıya vardıklarını kaydetti.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Hindistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, ikili ilişkilerin istikrarlı şekilde gelişmesi ve artmasının kolay elde edilmediğini, bunun da onları daha değerli kıldığını ifade etti.

Wang, iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatı hayata geçirmek, karşılıklı siyasi güveni sürekli olarak artırmak, etkileşim ve işbirliğini güçlendirme amacıyla orta noktada buluşmak, farklılıkları düzgün şekilde yönetme amacıyla büyük resmi dikkate alarak hareket etmek, Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı platformlar aracılığıyla koordinasyonu güçlendirmek ve Çin-Hindistan ilişkilerinin sürekli, sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere Hindistan ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

İki tarafın da çok taraflılığı desteklediğini ve uluslararası düzenin daha adil ve makul yönde gelişmesini temenni ettiklerini belirten Wang, Hindistan ile iletişim ve koordinasyonu artırmaya ve ortaklaşa çok taraflı ticaret sistemini, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve uluslararası açıklık ve işbirliği ortamını korumaya istekli olduklarını vurguladı.

Wang, eşit ve düzenli bir çok kutuplu dünya ve evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmek ve bölgesel barış, istikrar, kalkınma ve refahı teşvik etmek için Küresel Güney'in ortak çıkarlarını korumak üzere Hindistan ile çalışmaya istekli olduklarını da sözlerine ekledi.

Jaishankar ise iki ülke liderlerinin Kazan'da gerçekleştirdiği görüşmenin, Hindistan-Çin ilişkileri için önemli rehberlik sağladığını ve çeşitli alanlarda ikili etkileşim ve işbirliğinin olağan seyrine dönmesini sağladığını söyledi.

Jaishankar, Hindistan vatandaşlarının, Çin'in Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ne yapacakları hac ziyaretlerinin yeniden başlatılmasından dolayı müteşekkir olduklarını ifade etti.

Hindistan ve Çin'in rakip değil, kalkınma ortakları olduğunun altını çizen Jaishankar, Çin ile ilişkilerini uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlendirmeye, diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümünü ortak çıkarlara odaklanmak için bir fırsat olarak değerlendirmeye, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmeye, halklar arası etkileşimi artırmaya ve sınır bölgelerinde barış ve huzuru ortaklaşa korumaya istekli olduklarını söyledi.

Jaishankar, farklılıkların anlaşmazlıklara, rekabetin ise çatışmaya dönüşmemesi için iki tarafa da ikili ilişkilerdeki olumlu faktörler üzerinde çalışma çağrısı yaptı.

Hindistan'ın stratejik özerkliğe bağlı olduğunu ve bağımsız bir dış politika izlediğini belirten Jaishankar, çok kutuplu dünyayı teşvik etmek üzere Çin ile çok taraflı düzeylerde koordinasyon ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Jaishankar, Shanghai İşbirliği Örgütü zirvesine dönem başkanı olarak başarılı şekilde ev sahipliği yapması konusunda Çin'e tam destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Pekin, Pekin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Hindistan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu Bitcoin piyasa değeriyle dünyanın en büyük beşinci varlığı oldu
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran “Rojava“ iddiası DEM Parti’den açıklama geldi Öcalan ile ilgili ortalığı karıştıran "Rojava" iddiası! DEM Parti'den açıklama geldi
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir Benzerini görünce şaşkına döndü: Eşim bile karıştırabilir
Estonya’nın gerçek mühimmatlı tatbikatına Rusya’dan tepki: Çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz Estonya'nın gerçek mühimmatlı tatbikatına Rusya'dan tepki: Çıkarlarımızı korumaya devam edeceğiz
Tarih belli oldu DEM Parti İmralı heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek Tarih belli oldu! DEM Parti İmralı heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
Okan Buruk 2 ismin biletini kesti: Takımdan yollanacaklar Okan Buruk 2 ismin biletini kesti: Takımdan yollanacaklar
Facianın eşiğinden dönüldü Halk otobüsü alev alev yandı Facianın eşiğinden dönüldü! Halk otobüsü alev alev yandı
3. Lig futbolcuları isyan etti: Bu kuralı değiştirin 3. Lig futbolcuları isyan etti: Bu kuralı değiştirin
Fenerbahçe’nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul’a indirmek Fenerbahçe'nin hedefi iki dünya yıldızını da aynı uçakla İstanbul'a indirmek

13:35
“LGS’den pis koku geliyor“ sözleri Bakan Tekin’i çok kızdırdı
"LGS'den pis koku geliyor" sözleri Bakan Tekin'i çok kızdırdı
12:51
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek’ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...
12:45
FETÖ’ye darbe indiren operasyonun detayları
FETÖ'ye darbe indiren operasyonun detayları
10:31
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
19:07
ChatGPT Ethereum’un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
ChatGPT Ethereum'un 4.000 dolara ulaşacağı tarihi hesapladı
18:55
ABD Başkanı Trump: En yüksek seviyeli silahları, Patriotları NATO’ya göndereceğim
ABD Başkanı Trump: En yüksek seviyeli silahları, Patriotları NATO'ya göndereceğim
18:47
Napoli’den Osimhen için yeni hamle Galatasaray’dan bakın ne istediler
Napoli'den Osimhen için yeni hamle! Galatasaray'dan bakın ne istediler
18:34
Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı
Bir zamanların efsane forveti Andy Carroll, 6. Lig takımına imza attı
18:27
Fenerbahçe’nin Yeni Transferi Abdou Aziz Fall’ın Portekiz kampına gidememe sebebi belli oldu
Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Abdou Aziz Fall'ın Portekiz kampına gidememe sebebi belli oldu
18:27
Ankara’da otobüs alev aldı: Yolcular panik yaşadı
Ankara'da otobüs alev aldı: Yolcular panik yaşadı
18:22
Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı
Youssef En-Neysri yeni görüntüsüyle şaşırttı
18:19
Trump, Putin’e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
Trump, Putin'e 50 gün süre verdi: Anlaşma sağlanamazsa, Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağız
18:13
Scottie Wilbekin: Orada oynamak isterim
Scottie Wilbekin: Orada oynamak isterim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2025 14:12:31. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve Hindistan İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.