Çin ve Hindistan İşbirliğine Vurgu

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Hindistan'ın birbirlerinin başarısına katkıda bulunan ortaklar olması gerektiğini ve bunun her iki taraf için de tek doğru seçim olduğunu söyledi.

Wang, cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında gelişmekte olan en büyük iki ülke olan Çin ve Hindistan'ın kalkınma ve yeniden canlanma süreçlerini hızlandırmalarının ortak görevleri olduğunu ifade etti.

Wang, iki ülkenin birbirini engellemek yerine birbirini desteklemesi ve birbirine karşı savunmaya geçmek yerine birbiriyle çalışması için pek çok neden bulunduğunu belirterek, bunun iki ülke ve halkın temel çıkarlarına gerçekten hizmet eden yol olduğunu vurguladı.

Çin-Hindistan ilişkilerinde geçen yıl olumlu adımlar atıldığını kaydeden Wang, iki taraf arasında her düzeyde etkileşim ve tatbiki işbirliğinin güçlendirilmesiyle olumlu sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Wang, kadim medeniyetler olan Çin ve Hindistan'ın, adil ve makul bir çözüme ulaşılıncaya kadar sınır bölgelerinde barış ve huzuru devam ettirecek yeterli deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu belirtti.

Bakan, iki tarafın, ikili ilişkilerinin sınır sorunu ile anılmasına ya da aralarındaki belli farklılıkların ikili ilişkilerinin genel görünümünü etkilemesine asla izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

Wang, Küresel Güney'in önemli üyeleri olan Çin ve Hindistan'ın hegemonyacı anlayışa ve güç politikalarına karşı çıkma konusunda öncülük etme sorumluluklarının olduğunu ifade etti.

Bakan, "Çin ve Hindistan el ele verdiğinde uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasiye ve daha güçlü bir Küresel Güney'e yönelik umutlar da artacaktır" dedi.

Bu yılın Çin-Hindistan diplomatik ilişkilerinin 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, Çin-Hindistan ilişkilerini sağlam ve istikrarlı kalkınma yolunda ilerletmek üzere Hindistan'la çalışmaya hazır olduklarını söyledi.