Çin ve Hollanda Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Hollanda Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Çin ve Hollanda Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Philips CEO'su ile küresel ekonomi ve işbirliği konusunda görüştü.

02.04.2025 14:32
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BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng başkent Beijing'de Royal Philips CEO'su Roy Jakobs ile görüştü.

Han, salı günü gerçekleşen görüşmede hem Çin'in hem de Hollanda'nın açık ekonomiler olduğunu ve iki ülkenin ekonomik küreselleşmeyi savunup desteklediklerini ve ekonomik küreselleşmeden fayda sağladıklarını belirtti.

Han, açık bir küresel ekonomi inşa etme, Çin-Hollanda ve Çin- Avrupa Birliği ekonomik ve ticari işbirliğini teşvik etmek üzere yüksek standartlı dışa açılmayı sürdürme ve çok uluslu şirketler için yeni kalkınma fırsatları yaratma konusunda kararlı olduklarını söyledi.

Han, Philips'in Çin pazarından yararlanmaya devam etmesini, ülkedeki araştırma ve geliştirme yatırımlarını genişletmesini ve Çin-AB ekonomik ve ticari işbirliğinin sağlıklı gelişimini teşvik etmede aktif bir rol oynamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Jakobs ise Çin'in ekonomik kalkınma beklentileri ve pazar fırsatları konusunda iyimser olduklarını ve Çin'deki uzun vadeli kalkınma stratejisini izlemeye ve iki ülke arasındaki paylaşım ve işbirliğini teşvik etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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