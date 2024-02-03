Çin ve Hollanda, işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliğini daha fazla derinleştirme konusunda anlaştı.
Li, Cuma akşamı gerçekleşen görüşmede 50 yılı aşkın bir süre önce diplomatik ilişkiler kuran Çin ve Hollanda'nın her zaman birbirine saygı duyduğunu ve birbirlerine eşitler olarak muamelede bulunduğunu ve ikili diyalog ve işbirliğinin verimli sonuçlar ürettiğini söyledi.
İki ülkenin birbirlerinin önemli ekonomik ve ticari ortakları olduğunu hatırlatan Li, ikili ticaretin uzun yıllardır art arda yüksek bir seviye seyrettiğini belirtti. Li, iki ülkenin tarım, suyun korunması, bilim ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki işbirliğinin ön saflarında yer aldığını, iki ülke ve iki halka somut faydalar sağladığını kaydetti.
Sadece açıklık ve işbirliğinin, daha iyi bir kazan-kazan durumuyla sonuçlanabileceğinin ve iki tarafın temel çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edeceğinin uygulamalı olarak görüldüğünü vurgulayan Li, Hollanda tarafının ikili işbirliğindeki iyi durumu desteklemek üzere farklılıkları rafa kaldırıp ortak zemin bulmak üzere Çin'le çalışmaya devam etmesini umduğunu dile getirdi.
Li, daha iyi karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları için tatbiki işbirliğini derinleştirmek, eğitim, kültür, turizm ve alt ulusal seviyelerde halklar arası etkileşimleri güçlendirmek ve personel değişimi ziyaretlerini kolaylaştırmak üzere Hollanda'yla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.
Yaklaşan Bahar Bayramı için Çin halkına en içten tebriklerini ileten Rutte ise içinde bulunduğumuz yılın, iki ülke arasındaki açık ve faydaya dayalı kapsamlı işbirliği ortaklığının kurulmasının 10. yıldönümü olduğunu ve iki ülkenin birçok alanda verimli işbirliği sonuçları elde ettiğini söyledi.
Rutte, Hollanda'nın Çin'le ekonomi, ticaret ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmeye, halklar arası ve kültürel etkileşimleri artırmaya, küresel ekonominin açık karakterini ortaklaşa korumaya ve Hollanda-Çin ve AB-Çin ilişkilerinin gelişimini teşvik etmeye hazır olduğunu belirtti.
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