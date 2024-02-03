 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin ve Hollanda, işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Hollanda, işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı

Çin ve Hollanda, işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı

Çin Başbakanı Li Qiang ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliğini daha fazla derinleştirme konusunda anlaştı. İki lider, ekonomi, ticaret, kültür ve diğer alanlarda işbirliğini güçlendirmeye ve ilişkilerin gelişimini teşvik etmeye hazır olduklarını belirtti.

03.02.2024 14:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliğini daha fazla derinleştirme konusunda anlaştı.

Li, Cuma akşamı gerçekleşen görüşmede 50 yılı aşkın bir süre önce diplomatik ilişkiler kuran Çin ve Hollanda'nın her zaman birbirine saygı duyduğunu ve birbirlerine eşitler olarak muamelede bulunduğunu ve ikili diyalog ve işbirliğinin verimli sonuçlar ürettiğini söyledi.

İki ülkenin birbirlerinin önemli ekonomik ve ticari ortakları olduğunu hatırlatan Li, ikili ticaretin uzun yıllardır art arda yüksek bir seviye seyrettiğini belirtti. Li, iki ülkenin tarım, suyun korunması, bilim ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin, Çin ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki işbirliğinin ön saflarında yer aldığını, iki ülke ve iki halka somut faydalar sağladığını kaydetti.

Sadece açıklık ve işbirliğinin, daha iyi bir kazan-kazan durumuyla sonuçlanabileceğinin ve iki tarafın temel çıkarlarına en iyi şekilde hizmet edeceğinin uygulamalı olarak görüldüğünü vurgulayan Li, Hollanda tarafının ikili işbirliğindeki iyi durumu desteklemek üzere farklılıkları rafa kaldırıp ortak zemin bulmak üzere Çin'le çalışmaya devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Li, daha iyi karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları için tatbiki işbirliğini derinleştirmek, eğitim, kültür, turizm ve alt ulusal seviyelerde halklar arası etkileşimleri güçlendirmek ve personel değişimi ziyaretlerini kolaylaştırmak üzere Hollanda'yla çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Yaklaşan Bahar Bayramı için Çin halkına en içten tebriklerini ileten Rutte ise içinde bulunduğumuz yılın, iki ülke arasındaki açık ve faydaya dayalı kapsamlı işbirliği ortaklığının kurulmasının 10. yıldönümü olduğunu ve iki ülkenin birçok alanda verimli işbirliği sonuçları elde ettiğini söyledi.

Rutte, Hollanda'nın Çin'le ekonomi, ticaret ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmeye, halklar arası ve kültürel etkileşimleri artırmaya, küresel ekonominin açık karakterini ortaklaşa korumaya ve Hollanda-Çin ve AB-Çin ilişkilerinin gelişimini teşvik etmeye hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çin Halk Cumhuriyeti, Mark Rutte, Hollanda, Kültür, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Hollanda, işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 15:27:47. #1.13#
SON DAKİKA: Çin ve Hollanda, işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement